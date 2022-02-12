Рада может работать в непрерывном режиме: Стефанчук поддержал предложение

Руслан Стефанчук выразил надежду на результативную работу парламента на следующей пленарной неделе. Он поддержал идею непрерывного режима работы народных депутатов.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в сети сообщил, что 12 февраля – напряженный переговорный день. Ведь представители Украины и партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию.

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Стефанчук поддержал предложение непрекращающегося режима Рады

Спикер парламента отметил, что такой же напряженный переговорный день будет и 13 февраля. По его словам, концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет восстановления независимости.

Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме,

– написал Стефанчук.

Он выразил уверенность, что нардепы из всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которая начнется". А также уточнил, что "результативным не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а относительно того, какие решения Рада примет".

"При любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", – заверил глава парламента.

Напомним, на совещании руководителей фракций и групп у спикера Рады 12 февраля поднимали вопрос о непрерывной работе парламента, как это было в 2014 году. Тогда в парламенте не закрывали пленарные заседания. Поэтому нардепы при необходимости могли собраться на них в любой момент.

Закрытое заседание глав фракций Рады с силовиками: что известно

Руководители фракций и групп Верховной Рады 13 февраля проведут закрытое заседание с руководителями силовых структур Украины. Предварительно известно, что они соберутся в 16.00.

На встрече должны присутствовать министр обороны, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности, руководство разведок, Национального банка и Министерства финансов.

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Отрывок из сообщения Руслана Стефанчука:

Сегодня – напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы таки обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости.

Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме. Вдумчивую и бесконфликтную работу в интересах общества.

Уверен, что народные депутаты из всех фракций и групп прекрасно осознают необходимость сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать. Результативная не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации, у нас есть потенциал для всех необходимых решений.