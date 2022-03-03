Большинство законов, которые утвердила Верховная Рада, касаются войны. В частности функционирование армии, защиты гражданского населения и наказания для коллаборантов.

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Какие законы одобрила Рада

Парламент одобрил следующие законы:

  • о всеобщей мобилизации;
  • об использовании ВСУ и других военных формирований;
  • об обеспечении ответственности коллаборантов;
  • об уголовной ответственности для коллаборантов;
  • о запрете изготовления и распространения информации, пропагандирующей действия страны-агрессора;
  • об усилении уголовной ответственности за распространение запрещенной информации;
  • о дополнительном урегулировании правоохранительных органов во время военного положения;
  • об изменении подсудности судов;
  • об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности во время военного положения;
  • об участии гражданских в защите Украины;
  • о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения;
  • о принудительном изъятии объектов собственности России на территории Украины;
  • об усилении ответственности за мародерство;
  • об особом налогообложении во время военного положения.

Также нардеп поддержали обращение в ООН, ОБСЕ, Красный Крест, Европарламент, ряд других организаций и парламентов иностранных государств по защите гражданского населения от российской агрессии.

ВСУ

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