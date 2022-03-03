Большинство законов, которые утвердила Верховная Рада, касаются войны. В частности функционирование армии, защиты гражданского населения и наказания для коллаборантов.

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Какие законы одобрила Рада

Парламент одобрил следующие законы:

о всеобщей мобилизации;

об использовании ВСУ и других военных формирований;

об обеспечении ответственности коллаборантов;

об уголовной ответственности для коллаборантов;

о запрете изготовления и распространения информации, пропагандирующей действия страны-агрессора;

об усилении уголовной ответственности за распространение запрещенной информации;

о дополнительном урегулировании правоохранительных органов во время военного положения;

об изменении подсудности судов;

об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности во время военного положения;

об участии гражданских в защите Украины;

о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения;

о принудительном изъятии объектов собственности России на территории Украины;

об усилении ответственности за мародерство;

об особом налогообложении во время военного положения.

Также нардеп поддержали обращение в ООН, ОБСЕ, Красный Крест, Европарламент, ряд других организаций и парламентов иностранных государств по защите гражданского населения от российской агрессии.

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