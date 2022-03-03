Большинство законов, которые утвердила Верховная Рада, касаются войны. В частности функционирование армии, защиты гражданского населения и наказания для коллаборантов.
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Какие законы одобрила Рада
Парламент одобрил следующие законы:
- о всеобщей мобилизации;
- об использовании ВСУ и других военных формирований;
- об обеспечении ответственности коллаборантов;
- об уголовной ответственности для коллаборантов;
- о запрете изготовления и распространения информации, пропагандирующей действия страны-агрессора;
- об усилении уголовной ответственности за распространение запрещенной информации;
- о дополнительном урегулировании правоохранительных органов во время военного положения;
- об изменении подсудности судов;
- об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности во время военного положения;
- об участии гражданских в защите Украины;
- о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения;
- о принудительном изъятии объектов собственности России на территории Украины;
- об усилении ответственности за мародерство;
- об особом налогообложении во время военного положения.
Также нардеп поддержали обращение в ООН, ОБСЕ, Красный Крест, Европарламент, ряд других организаций и парламентов иностранных государств по защите гражданского населения от российской агрессии.
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