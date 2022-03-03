Більшість законів, які затвердила Верховна Рада, стосуються війни. Зокрема функціонування армії, захисту цивільного населення та покарання для колаборантів.

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Які закони схвалила Рада

Парламент схвалив наступні закони:

про загальну мобілізацію;

про використання ЗСУ та інших військових формувань;

про забезпечення відповідальності колаборантів;

про кримінальну відповідальність для колаборантів;

про заборону виготовлення та поширення інформації, яка пропагує дії країни-агресорки;

про посилення кримінальної відповідальністі за поширення забороненої інформації;

про додаткове врегулювання правоохоронних органів під час воєнного стану;

про зміну підсудності судів;

про посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки під час воєнного стану;

про участь цивільних у захисті України;

про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану;

про примусове вилучення об'єктів власності Росії на території України;

про посилення відповідальності за мародерство;

про особливе оподаткування під час воєнного стану.

Також нардеп підтримали звернення до ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста, Європарламенту, низки інших організацій та парламентів іноземних держав щодо захисту цивільного населення від російської агресії.

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