За проект постановления №5775 пролосовали 283 нардепа. Это единственный вопрос, который рассматривали 23 августа на внеочередной сессии Верховной Рады.

К теме Рада собралась на внеочередную сессию с участием международных гостей

Рада поддержала проект постановления об усилении международного сотрудничества

Говорится о сотрудничестве в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии России. Обращение направят к:

Организации Объединенных Наций;
Парламентской Ассамблеи Совета Европы;
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ;
Парламентской Ассамблеи НАТО;
Парламентской Ассамблеи ОЧЭС;
Европейскому Парламенту;
правительствам и парламентам иностранных государств.

На сессию пришли иностранные высокопоставленные

На внеочередное заседание Верховной Рады прибыли политики:

  • Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии;
  • Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации;
  • парламентская делегация США;
  • парламентская делегация Грузии;
  • парламентская делегация Литвы;
  • парламентская делегация Латвии;
  • парламентская делегация Польши;
  • парламентская делегация Румынии;
  • парламентская делегация Словакии;
  • парламентская делегация Франции;
  • парламентская делегация Турции;
  • делегация Европарламента;
  • главы дипломатических представительств.

Согласно пояснительной записке, в обращении отмечают:

  • "Решение Генассамблеи ООН и Совета Европы относительно незаконной попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя";
  • важность сохранения международной политики непризнания попытки оккупации Россией Крыма и Севастополя;
  • предотвращение нарушений государством-оккупантом и его оккупационными администрациями норм международного права, фундаментальных прав, свобод и интересов граждан Украины.

Коротко о саммите Крымской платформы

  • Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве. В 2020 году Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы.
  • Это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова Россией и его возвращение в состав Украины.
  • В нем принимают участие 46 стран. Они подписали совместную декларацию. Согласно ей, Россию на международном уровне признали государством-оккупантом.