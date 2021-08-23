За проєкт постанови №5775 пролосували 283 нардепи. Це єдине питання, яке розглядали 23 серпня на позачерговій сесії Верховної Ради.

До теми Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей

Рада підтримала проєкт постанови щодо посилення міжнародного співробітництва

Мовиться про співробітництво у межах Кримської платформи для протидії агресії Росії. Звернення скерують до:

Організації Об'єднаних Націй;

Парламентської Асамблеї Ради Європи;

Парламентської Асамблеї ОБСЄ;

Парламентської Асамблеї НАТО;

Парламентської Асамблеї ОЧЕС;

Європейського Парламенту;

урядів і парламентів іноземних держав.

На сесію завітали іноземні високопосадовці

На позачергове засідання Верховної Ради прибули політики:

Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії;

Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації;

парламентська делегація США;

парламентська делегація Грузії;

парламентська делегація Литви;

парламентська делегація Латвії;

парламентська делегація Польщі;

парламентська делегація Румунії;

парламентська делегація Словаччини;

парламентська делегація Франції;

парламентська делегація Туреччини;

делегація Європарламенту;

глави дипломатичних представництв.

Згідно з пояснювальною запискою, у зверненні наголошують на:

"рішеннях Генасамблеї ООН та Ради Європи щодо незаконної спроби анексії Росією Криму та Севастополя";

важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби окупації Росією Криму та Севастополя;

запобіганні порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України.

Коротко про саміт Кримської платформи