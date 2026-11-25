25 ноября Рада поддержала присоединение Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии со стороны России. Страна стала десятым участником этого механизма.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Что предусматривает решение Верховной Рады?

В среду, 25 ноября, парламент поддержал присоединение Украины к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии России.

Документ предусматривает, что Украина получит статус члена Руководящего комитета. Это позволит нашему государству участвовать в формировании политики деятельности Спецтрибунала, утверждении его бюджета и решении административных вопросов.

Законопроект поддержали 293 народных депутата.

Решение парламента приветствовал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он напомнил, что для начала практической работы Спецтрибунала в следующем году необходимо как минимум 16 ратификаций от государств-участников.

Сегодняшнее решение приближает нас к этой цели. Украина будет не наблюдателем, а активным участником. И именно Украина имеет моральное право инициировать такие исторические процессы,

– подчеркнул глава МИД.

Напомним, Специальный трибунал по делу о преступлении агрессии со стороны России был создан для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства государства-агрессора. Его задача – расследовать конкретные решения и приказы, которые привели к началу войны против Украины. Ведь Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, чтобы судить высшее руководство России именно за преступление агрессии.

Спецтрибунал должен обеспечить независимое и беспристрастное расследование, уголовное преследование и судебное рассмотрение дел против должностных лиц, причастных к развязыванию войны. Соглашение о его создании 25 июня 2025 года подписали президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Страсбурге.