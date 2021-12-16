Рада одобрила закон о локализации в машиностроении
16 декабря 2021 , 17:32Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада на заседании в четверг, 16 декабря, одобрила закон о локализации в машиностроении. "За" проголосовали 323 народных избранника.
Цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития производственно-экспортного потенциала промышленного сектора национальной экономики. А также улучшение экономического положения Украины.
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В частности, говорится о:
- сохранении действующих и создании новых рабочих мест;
- повышении благосостояния людей.
В документе предлагается усовершенствовать процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения.
Нардепы соберутся в Раде в конце января
Пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент не будет работать с 18 декабря по 25 января.
Спикер Руслан Стефанчук посоветовал нардепам за каникул прочитать 5 книг:
- Григорий Сковорода "Найкраще";
- Норман Дэвис "Европа. История" (Europe. A History);
- Михаил Зигар "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900 – 1917 гг.");
- Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history);
- Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а, возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).