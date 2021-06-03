Законопроект №4651 одобрили 307 народных депутатов. Против были 8 членов "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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Как голосовали фракции и группы
- "Слуга народа" – 219 нардепов "за";
- "Европейская Солидарность" – 26;
- "Батькивщина" – 17;
- "За майбутне" – 1, еще 1 чиновник воздержался;
- "Голос" – 17;
- "Доверие" – 17;
- внефракционные – 10;
- ОПЗЖ – 8 "против".
Как голосовали за уголовную ответственность из-за ложного декларирования / Скриншот
Детали документа
Чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде:
- штрафа в размере 51 000 – 68 000 гривен;
- общественных работ на срок от 150 до 240 часов;
- лишение свободы сроком до 2 лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Если же стоимость незадекларированного составит более 4 миллионов 540 тысяч, то штраф за нарушение будет больше:
- от 68 до 85 тысяч гривен;
- и все предыдущие виды наказания.
Кроме того, лицо, совершившее уголовные нарушения по этой статье, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже, если оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.
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Что не так с законопроектом
В Центре противодействия коррупции отметили, что документ одобрили с двумя поправками нардепов от "Слуги народа". Первая – делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников. Даже, если декларант знает об этом имуществе. То есть теперь указывать имущество, которым владеет член семьи, надо лишь в том случае, если он сам предоставил такую информацию декларанту.
Вторая поправка отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.
В ЦПК отметили, что такая редакция законопроекта делает ситуацию хуже, чем было до того. Ведомство надеется, что президент Владимир Зеленский ветирует документ.