Законопроект №4651 одобрили 307 народных депутатов. Против были 8 членов "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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Как голосовали фракции и группы

"Слуга народа" – 219 нардепов "за";

"Европейская Солидарность" – 26;

"Батькивщина" – 17;

"За майбутне" – 1, еще 1 чиновник воздержался;

"Голос" – 17;

"Доверие" – 17;

внефракционные – 10;

ОПЗЖ – 8 "против".



Как голосовали за уголовную ответственность из-за ложного декларирования / Скриншот

Детали документа

Чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде:

штрафа в размере 51 000 – 68 000 гривен;

общественных работ на срок от 150 до 240 часов;

лишение свободы сроком до 2 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же стоимость незадекларированного составит более 4 миллионов 540 тысяч, то штраф за нарушение будет больше:

от 68 до 85 тысяч гривен;

и все предыдущие виды наказания.

Кроме того, лицо, совершившее уголовные нарушения по этой статье, не сможет быть освобождено от уголовной ответственности. Даже, если оно искренне раскаялось, активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред.

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Что не так с законопроектом

В Центре противодействия коррупции отметили, что документ одобрили с двумя поправками нардепов от "Слуги народа". Первая – делает невозможным наказание за ложь относительно имущества родственников. Даже, если декларант знает об этом имуществе. То есть теперь указывать имущество, которым владеет член семьи, надо лишь в том случае, если он сам предоставил такую информацию декларанту.

Вторая поправка отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию.

В ЦПК отметили, что такая редакция законопроекта делает ситуацию хуже, чем было до того. Ведомство надеется, что президент Владимир Зеленский ветирует документ.

Обратите внимание! В октябре 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это вызвало возмущение некоторых украинских политиков и международного сообщества. Поэтому президент инициировал законопроект №4651, который возвращает тюремное заключение для нарушителей.