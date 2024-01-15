Телеканал "Рада" без конкурса заключил договор с ООО Кинокот почти на 105 миллионов гривен

Компания Кинокот заключила договор с государственным телеканалом "Рада". Он предусматривает выработку 62 тысячи минут телепродукта, которые обойдутся в 104,9 миллиона гривен.

О соответствующем соглашении стало известно благодаря системе Prozorro. В ней отмечается, что государственный вещатель, телеканал "Рада", заключил на почти 105 миллионов гривен договор, пишет 24 Канал. Он предусматривает производство телепрограмм для телемарафона "Единые новости", снятых ООО "Кинокот".

Читайте также НАПК заявило, что Шмигаль огласил информацию о разоблачителе коррупции: какая позиция премьера

Это уже второй договор за два года

Обратим внимание, что в январе прошлого года "Рада" также заключала договор с ООО Кинокот. Он также предусматривал производство контента, транслируемого в эфире телемарафона, но на 2023 год. Тогда сумма сделки составляла 120 миллионов гривен.

И все было бы ничего, если бы не один любопытный момент. Еще тогда журналисты Bihus.info опубликовали расследование. В нем рассказывали о том, что ООО Кинокот связано с бывшим заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко через его жену Елену.

На новый тендер и его победителя отреагировал народный депутат Ярослав Железняк. Он также удивлен тем, что победителя нашли сразу, и что для этого даже не проводили конкурс.

И не поверите, но уже сразу и победитель без конкурса есть: Компания Кинокот… связана с уже экс-заместителем председателя ОП Кириллом Тимошенко…

– написал Железняк в телеграмме.

Он подчеркнул, что 105 миллионов гривен – две третьих от общего бюджета телеканала "Рада".

Обратим внимание на договор, заключенный с компанией Кинокот. Он предполагает, что каждая минута продукта, снятого для канала "Рада", будет обходиться в 1692 гривен. Ну и в общей сложности почти 105 миллионов гривен за 62 тысячи минут продукта будут оплачены из кармана налогоплательщиков.

За 5 месяцев потратили четверть миллиарда на сериалы

На это также обратил внимание Ярослав Железняк. Он напомнил, что Александра Ткаченко уволили с должности министра культуры именно из-за скандала с закупкой сериалов. Следовательно, после его увольнения стоило ожидать перемен, но нет.

Знаете на какую сумму была произведена оплата на закупку именно сериалов с 27 июля по сегодня (27 декабря – 24 Канал)? На 248,4 миллиона гривен,

– возмущенно написал народный депутат.

Он подчеркнул, что почти четверть миллиарда бюджетных гривен ушли на производство разных сериалов. И это после заявления Владимира Зеленского и увольнения Александра Ткаченко.