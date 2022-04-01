Об этом рассказала заместитель председателя Комитета по правовой политике Ольга Совгиря.

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В документ добавили новые нормы

По словам нардепки, по сравнению с зарегистрированной редакцией, в документ добавили новые нормы в Регламент ВРУ:

нардеп, не вошедший в состав фракции, в частности после объявления ее роспуска, исключенного или вышедшего из состава фракции, внефракционный;

в случае запрета судом пророссийской политической партии, ее депутатскую фракцию в парламенте, после вступления в силу соответствующего судебного решения, председатель ВРУ объявляет распущенной.

"Ожидаем представления поправок и готовим законопроект к принятию в целом", – добавила Совгиря.

Справка. Законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии решает суд первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

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