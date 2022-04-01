Про це розповіла заступниця голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.
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У документ додали нові норми
За словами нардепки, у порівнянні із зареєстрованою редакцією, у документ додали нові норми до Регламенту ВРУ:
- нардеп, який не увійшов до складу фракції, зокрема після оголошення її розпуску, якого виключили чи який вийшов зі складу фракції, є позафракційним;
- у разі заборони судом проросійської політичної партії, її депутатську фракцію у парламенті, після набуття чинності відповідного судового рішення, голова ВРУ оголошує розпущеною.
"Очікуємо на подання поправок та готуємо законопроєкт до ухвалення в цілому", – додала Совгиря.
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