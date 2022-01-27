Несмотря на отсутствие Сенниченко в парламенте, нардепы все же решили рассмотреть вопрос о его увольнении. Это происходило по сокращенной процедуре.

Важно Никаких сенсаций, – Шмыгаль объяснил отставку главы ФГИ Сенниченко

Нардепам не хватило голосов

За отставку Сенниченко проголосовали только 223 народных избранника, что означает, что решение не было принято. В то же время несколько парламентариев пожаловались на технические проблемы – не сработали кнопки для голосования.

Чтобы разобраться в инциденте, в Раде объявили перерыв на 30 минут. Глава парламента предварительно сказал, что переголосовывать этот вопрос не будут.

Сенниченко сам подал в отставку

О заявлении об увольнении Сенниченко из ФГИ стало известно 18 ноября. Он возглавлял Фонд госимущества с 19 сентября 2019 года. До того несколько лет был директором по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпочты, еще раньше – руководящим директором Jones Lang LaSalle в Украине.

Обратите внимание! Относительно причин отставки Сенниченко есть и другие мнения. Например, в " НВ Бизнес" утверждали, что отставка связана с недовольством президента Зеленского проведением процесса приватизации.

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