Попри відсутність Сенниченка у парламенті, нардепи таки вирішили розглянути питання про його звільнення. Це відбувалося за скороченою процедурою.

Важливо Жодних сенсацій, – Шмигаль пояснив відставку голови ФДМ Сенниченка

Нардепам забракло голосів

За відставку Сенниченка проголосували лише 223 народних обранця. Це означає, що рішення не було ухвалене. Водночас декілька парламентарів поскаржилися на технічні проблеми – не спрацювали кнопки для голосування.

Аби розібратися в інциденті, у Раді оголосили перерву на 30 хвилин. Голова парламенту попередньо сказав, що переголосовувати за це питання не будуть.



Рада не змогла відправити у відставку Сенниченка / Скриншот з трансляції



Голосування за фракціями / Скриншот з трансляції

Виникли технічні проблеми

Як сказав нардеп Ярослав Железняк, в апараті Ради випав цілий "канал" (умовно провід), який відповідає за пульти низки депутатів.

Загалом частину голосів система Рада сьогодні не зараховує,

– повідомив нардеп.

Сенниченко сам подав у відставку

Про заяву щодо звільнення Сенниченка з ФДМ стало відомо 18 листопада. Він очолював Фонд держмайна з 19 вересня 2019 року. До того кілька років був директором з управління нерухомим майном та інфраструктурою Укрпошти, ще раніше – керівним директором Jones Lang LaSalle в Україні.

Зверніть увагу! Щодо причин відставки Сенниченка є й інші думки. Наприклад, у "НВ Бізнес" стверджували, що відставка пов’язана із незадоволенням президента Зеленського проведенням процесу приватизації.

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