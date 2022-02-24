Потому Верховная Рада решила перейти в режим работы пленарного заседания непрерывно. Об этом сообщил глава Рады Руслан Стефанчук.
Читайте также Кто сбежал, тот предатель, – Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева
Мы должны объединяться, – Стефанчук
Соответствующие изменения внесли в проект постановления об организации работы парламента в условиях чрезвычайного или военного положения.
Мы должны отложить политические видения и слоганы, объединяться, чтобы при необходимости мы могли принимать необходимые для безопасности решения,
– подчеркнул Стефанчук.
Он пояснил, что парламент должен работать и обеспечить возложенные на него функции.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении военного положения. В настоящее время его ввели на 30 дней.