Тому Верховна Рада вирішила перейти в режим роботи пленарного засідання безперервно. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.
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Ми повинні гуртуватися, – Стефанчук
Відповідні зміни внесли до проєкту постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Ми маємо відкласти політичні бачення і слогани, гуртуватися, щоб за необхідності ми могли ухвалювати необхідні для безпеки рішення,
– наголосив Стефанчук.
Він пояснив, що парламент має працювати і забезпечити функції, які поклали на нього.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану. Наразі його запровадили на 30 днів.