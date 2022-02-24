Тому Верховна Рада вирішила перейти в режим роботи пленарного засідання безперервно. Про це повідомив голова Ради Руслан Стефанчук.

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Ми повинні гуртуватися, – Стефанчук

Відповідні зміни внесли до проєкту постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Ми маємо відкласти політичні бачення і слогани, гуртуватися, щоб за необхідності ми могли ухвалювати необхідні для безпеки рішення,

– наголосив Стефанчук.

Він пояснив, що парламент має працювати і забезпечити функції, які поклали на нього.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану. Наразі його запровадили на 30 днів.

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