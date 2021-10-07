За соответствующие постановления проголосовали более 270 народных избранников.

Важно Рада переименовала 2 украинских населенных пункта

Как изменились названия населенных пунктов

Село Болгарка Бердянского района Запорожской области будет называться Софиевкой. Это село основали болгарские переселенцы в 1862 году под названием Романовна, а в 1926 году названо в честь Василия Коларова, одного из деятелей болгарской компартии, Коларовкой. После декоммунизации село получило название Болгарка.

Село Софиевка на Запорожье: карта

А село Старый Чорторийск Камень-Каширского района Волынской области получило название Чарторийск. Название скорректировали до написания фамилии княжеского рода, от которого происходит название поселка – Чарторийские.

Село Чарторийск на Волыни: карта

Отметим, что ранее Верховная Рада вернула поселку Новгородское на Донетчине название Нью-Йорк. При обсуждении постановления было отмечено, что Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года.