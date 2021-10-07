За відповідні постанови проголосували понад 270 народних обранців.

Важливо Рада перейменувала 2 українські населені пункти

Як змінилися назви населених пунктів

Село Болгарка Бердянського району Запорізької області називатиметься Софіївкою. Це село заснували болгарські переселенці у 1862 році під назвою Романівна, а у 1926 році названо на честь Василя Коларова, одного з діячів болгарської компартії\, Коларівкою. Після декомунізації село отримало назву Болгарка.

Село Софіївка на Запоріжжі: карта

А село Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області отримало назву Чарторийськ. Назву скорегували до написання прізвища княжого роду, від якого походить назва селища – Чарторийські.

Село Чарторийськ на Волині: карта

Зауважимо, що раніше Верховна Рада повернула селищу Новгородське на Донеччині назву Нью-Йорк. Під час обговорення постанови було відзначено, що Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.