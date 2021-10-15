Об этом спикер парламента сообщила во время общения с журналистами.

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Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг (21 октября – 24 канал) во второй половине дня,

– сказал нардеп.

Десять "евроинтеграционных" вопросов

Руслан Стефанчук отметил, что на рассмотрение планируют вынести более десяти вопросов, связанных с интеграцией Украины в Европейский Союз.

"Это ответ парламента саммиту Украина – ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение "об открытом небе", которое не могли получить 30 лет государственности Украины", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда замалчивали о европейской перспективе Украины, они об этом уже откровенно заговорили,

– добавил народный избранник.

Обратите внимание! Жозеп Боррель заявил, что Украина очень близка ко вступлению в Европейский союз. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом.

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