Про це спікер парламенту повідомив під час спілкування з журналістами.

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Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано у четвер (21 жовтня – 24 канал) в другій половині дня,

– сказав нардеп.

Десять "євроінтеграційних" питань

Руслан Стефанчук зазначив, що на розгляд планують винести понад десять питань, пов'язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу.

"Це відповідь парламенту саміту Україна – ЄС, який минув дуже успішно: ми отримали угоду "відкрите небо", яку не могли отримати 30 років державності України", – наголосив глава Верховної Ради.

Було дуже багато запевнень поза кулуарних зустрічей, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, вони про це вже відверто заговорили,

– додав народний обранець.

Зверніть увагу! Жозеп Боррель заявив, що Україна дуже близька до вступу до Європейського союзу. Однак, щоб прискорити цей процес, потрібні реформи. Саме вони є найкращим інструментом.

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