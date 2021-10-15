Про це спікер парламенту повідомив під час спілкування з журналістами.
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Позачергове засідання, наскільки я знаю, буде заплановано у четвер (21 жовтня – 24 канал) в другій половині дня,
– сказав нардеп.
Десять "євроінтеграційних" питань
Руслан Стефанчук зазначив, що на розгляд планують винести понад десять питань, пов'язаних з інтеграцією України до Європейського Союзу.
"Це відповідь парламенту саміту Україна – ЄС, який минув дуже успішно: ми отримали угоду "відкрите небо", яку не могли отримати 30 років державності України", – наголосив глава Верховної Ради.
Було дуже багато запевнень поза кулуарних зустрічей, і навіть ті колеги з ЄС, які завжди замовчували про європейську перспективу України, вони про це вже відверто заговорили,
– додав народний обранець.
Вступ України в ЄС: останні новини
- Євросоюз узгодив план на 7 років, що передбачає фінансування країн-кандидаток на вступ. У переліку опинилися 8 держав, але України там немає.
- Керсті Кальюлайд зробила невтішний прогноз для українців, зазначивши, що Україну від вступу до ЄС відділяють багато років важкої праці.
- Анджей Дуда підтримав вступ України до ЄС. Він наголосив, що Євросоюз має продемонструвати, що організація – не клуб для обраних.