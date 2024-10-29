Рада поддержала продление военного положения и мобилизации

Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. За соответствующее решение отдали свои голоса 311 нардепов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также сообщил, на какой срок Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации.

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Рада поддержала продление военного положения

Верховная Рада 29 октября проголосовала за законопроекты №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней соответственно. За продление военного положения проголосовало 311 народных депутатов, за всеобщую мобилизацию – 304.



ВР проголосовала за продление военного положения / Фото Ярослав Железняк

Поэтому военное положение и всеобщая мобилизация в Украине будут продлены с 10 ноября 2024 года на срок 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

Нардеп отметил, что Рада уже 13-й раз голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Напомним, что военное положение в Украине было введено в день начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. Впервые с начала полномасштабной войны военное положение было продлено 25 мая.

Также в первый день полномасштабного вторжения представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко официально заявил о введении ограничений на выезд для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Предыдущее голосование о продлении военного положения и всеобщей мобилизации было летом. Тогда нардепы поддержали продление действия с 11 августа до 9 ноября 2024 года.