Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который определяет основы, содержание и приоритеты молодежной политики. Так, в частности Рада вернула верхнюю границу возраста для молодежи – 35 лет.

Законопроект №3718 нардепы поддержали на внеочередном заседании Рады 27 апреля. Впервые за него голосовали еще в прошлом году в июле.

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Закон О молодежной политике

Законопроект во втором чтении поддержал 321 нардеп, против – 0, воздержались двое не голосовали – 18.

Законопроект определяет:

основные понятия, цели, задачи, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине;

гарантии и механизмы участия молодежи в ее формировании и реализации;

полномочия центральных и местных органов исполнительной власти;

особенности организационных и правовых основ образования и деятельности молодежных и детских общественных объединений;

определяет субъектов и содержание молодежной работы,

особенности реализации отдельных социальных гарантий молодежи по решению жилищных вопросов, вопросов профессионального самоопределения и занятости, охраны здоровья, удовлетворения образовательных, культурных и других потребностей.

Возраст молодежи

В новой редакции, после внесения правок, законопроект восстанавливает верхнюю границу возраста молодежи – 35 лет. Важно, что законопроект, рассмотренный в первом чтении – предлагал 29 лет.

Авторы проекта закона объясняли, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки – от 14 до 35 лет. Это, по их мнению, приводило к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

Впрочем, после обсуждения внесли правку, по которой вернули предыдущий возрастной предел – 35 лет.

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Льготы и беспроцентные кредиты для молодежи

В документе предусматриваются льготы для молодых семей, имеющих детей. В частности, молодые семьи и молодые лица, имеющие одного ребенка, освобождаются от платы процентов за пользование кредитом на строительство и приобретение жилых домов и квартир.

Предусмотрено и погашение молодым семьям и молодым лицам, которые имеют двух, трех и более детей, соответственно 25% и 50% суммы обязательств по указанному выше кредиту.

Создание Молодежного фонда

Законопроект также предусматривает создание Украинского Молодежного фонда, который является государственным учреждением. Наблюдательный совет Фонда будет формироваться в составе 8 человек, из которых по одному человеку определяют президент Украины и Комитет Верховной Рады.

Национальный совет по вопросам молодежи

Законопроект, кроме того, создает Национальный совет по вопросам молодежи. Он будет функционировать как консультативно-совещательный орган при Кабмине. Также будет иметь право представительным и исполнительным органам на местах создавать молодежные советы как консультативно-совещательные органы.