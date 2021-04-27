Народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт, який визначає засади, зміст і пріоритети молодіжної політики. Так, зокрема Рада повернула верхню межу віку для молоді – 35 років.

Законопроєкт №3718 нардепи підтримали на позачерговому засіданні Ради 27 квітня. Вперше за нього голосували ще торік у липні.

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Закон про молодіжну політику

Законопроєкт у другому читанні підтримав 321 нардеп, проти – 0, утрималися двоє не голосували – 18.

Законопроєкт визначає:

основні поняття, мету, завдання, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні;

гарантії та механізми участі молоді у її формуванні та реалізації;

повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади;

особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань;

визначає суб’єктів та зміст молодіжної роботи,

особливості реалізації окремих соціальних гарантій молоді щодо вирішення житлових питань, питань професійного самовизначення та зайнятості, охорони здоров’я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб.

Вік молоді

У новій редакції, після внесення правок, законопроєкт відновлює верхню межу віку молоді – 35 років. Важливо, що законопроєкт, розглянутий у першому читанні – пропонував 29 років.

Автори проєкту закону пояснювали, що чинне законодавство встановлює широкі вікові рамки – від 14 до 35 років. Це, на їхню думку, призводило до розпорошення обмежених ресурсів на розв'язання питань великої кількості груп молоді різного віку.

Втім, після обговорення внесли правку, за якою повернули попередню вікову межу – 35 років.

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Пільги і безвідсоткові кредити для молоді

У документі передбачаються пільги для молодих сімей, які мають дітей. Зокрема, молоді сім'ї і молоді особи, які мають одну дитину, звільняються від плати відсотків за користування кредитом на будівництво і придбання житлових будинків і квартир.

Передбачене і погашення молодим сім’ям та молодим особам, які мають двох, трьох та більше дітей, відповідно 25% та 50% суми зобов'язань за зазначеним вище кредитом.

Створення Молодіжного фонду

Законопроєкт також передбачає створення Українського молодіжного фонду, який є державною установою. Наглядова рада Фонду формуватиметься у складі 8 осіб, з яких по одній людині визначають президент України та комітет Верховної Ради.

Національна Рада з питань молоді

Законопроєкт, окрім того, створює Національну раду з питань молоді. Вона функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при Кабміні. Також матиме право представницьким та виконавчим органам на місцях створювати молодіжні ради як консультативно-дорадчі органи.