В сентябре в правительстве будут кадровые изменения. Об этом сказал представитель фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Так, очевидно, – в "Слуге народа" рассказали, будут ли осенью новые кадровые изменения

По словам Качуры, депутаты хотят усилить Министерства другими чиновниками. Политик отметил, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Ткаченко.

Какие претензии к Минюсту

По мнению Качуры, самая большая ошибка Минюста – отсутствие коммуникации с парламентом. Хозяйство Минюста – это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, где проходит ремонт.

Это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения,

– добавил министр.

Отметим, нардеп от "Слуг народа" Давид Арахамия заявил, что сейчас Малюську не намерены увольнять.

Последние кадровые изменения в правительстве