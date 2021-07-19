Уже осенью действительно могут быть новые кадровые решения. Об этом в эфире 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Стоит прочитать Кадровые изменения, сенсорная кнопка, закон об олигархах: итоги политической сессии в Раде
Кадровые изменения могут быть осенью
По ее словам, сейчас какой-то конкретики нет. Но она может появиться уже в сентябре.
Могут ли быть новые кадровые решения осенью, прежде всего в правительстве? Да, очевидно, что могут,
– отметила Кравчук.
На данный момент информации об увольнении Малюськи или Венедиктовой, как отметила нардеп, нет. "Никто не писал никаких заявлений, не обращались к фракции, что будут такие кадровые ротации", – добавила она.
Кравчук рассказала о кадровых изменениях: смотрите видео
Последние кадровые изменения в Украине: что известно
- Верховная Рада проголосовала за увольнение бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения.
- С должности министра инфраструктуры уволили Владислава Криклия.
- Игорь Петрашко – не занимает должность министра экономики с 18 мая.