Уже осенью действительно могут быть новые кадровые решения. Об этом в эфире 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Кадровые изменения могут быть осенью

По ее словам, сейчас какой-то конкретики нет. Но она может появиться уже в сентябре.

Могут ли быть новые кадровые решения осенью, прежде всего в правительстве? Да, очевидно, что могут,

– отметила Кравчук.

На данный момент информации об увольнении Малюськи или Венедиктовой, как отметила нардеп, нет. "Никто не писал никаких заявлений, не обращались к фракции, что будут такие кадровые ротации", – добавила она.

Напомним! Нардеп от "слуг народа" Давид Арахамия заявил, что пока Малюську не намерены увольнять.

Кравчук рассказала о кадровых изменениях: смотрите видео

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