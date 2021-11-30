Речь идет о законопроекте №4626. Соответствующее решение народные депутаты приняли 30 ноября. Теперь осталось принять его еще и в целом.

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Законопроект поступил в Верховную Раду еще в начале 2021 года. В конце мая он был принят в первом чтении.

Как голосовали нардепы во втором чтении:

за – 291;

против – 11;

воздержалось – 11;

не голосовали – 27.

Что предполагает законопроект

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала российской агрессии военные капелланы сразу отправились в зону проведения АТО, чтобы поддержать защитников Украины. Они продолжают это делать и сейчас в зоне проведения ООС. Впрочем, до сих пор на этот счет существовал ряд проблем, которые требуют законодательного урегулирования.

Законопроект предусматривает, в частности:

закрепление в законодательстве самого понятия военного капелланства;

создание соответствующей службы;

определение статуса военных капелланов;

предоставление им гарантий социальной защиты.

Обратите внимание! Законопроект четко разграничивает деятельность церкви и государства, а также определяет принципы, на которых осуществляется деятельность Службы военного капелланства.

Почему документ важен

Ранее о законопроекте высказался один из его инициаторов – Роман Костенко. Он подчеркнул, что у военных капелланов до сих пор нет должной социальной защиты, поскольку они находятся на Востоке как гражданские или волонтеры. Не определено, в частности, как решать бытовые и правовые вопросы. А также, что должно делать государство, если капеллан получает ранение или погибает. Этот документ поможет решить все это.