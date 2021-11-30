Мовиться про законопроєкт №4626. Відповідне рішення народні депутати ухвалили 30 листопада. Тепер залишилося ухвалити його ще й у цілому.
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Зазначимо, що законопроєкт надійшов до Верховної Ради ще на початку 2021 року. Наприкінці травня його ухвалили у першому читанні.
Як голосували нардепи у другому читанні:
- за – 291;
- проти – 11;
- утрималось – 11;
- не голосували – 27.
Що передбачає законопроєкт
У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться про те, що від початку російської агресії військові капелани одразу вирушили в зону проведення АТО, аби підтримати захисників України. Вони продовжують робити це й зараз у зоні проведення ООС. Втім, досі щодо цього існувала низка проблем, які вимагають законодавчого врегулювання.
Законопроект передбачає, зокрема:
- закріплення у законодавстві самого поняття військового капеланства;
- створення відповідної служби;
- визначення статусу військових капеланів;
- надання їм гарантій соціального захисту.
Чому документ є важливим
Раніше про законопроєкт висловився один із його ініціаторів – Роман Костенко. Він наголосив, що військові капелани досі не мають належного соціального захисту, оскільки перебувають на Сході як цивільні або волонтери. Не визначено, зокрема, як вирішувати побутові й правові питання. А такоє, що має робити держава, якщо капелан отримує поранення чи гине. Згаданий документ допоможе вирішити все це.