Рада приняла законопроект о деятельности правоохранителей в условиях военного положения

Нардепы внесли изменения в Уголовный процессуальный кодекс и другие документы, которые будут дополнительно регулировать деятельность правоохранителей в условиях военного положения.

Законопроект №7118 совершенствует регулирование деятельности правоохранительных органов и суда в чрезвычайно сложных условиях агрессии.

Какие изменения предполагает законопроект:

В случае отсутствия доступа к Единому реестру досудебных расследований – решение о начале досудебного расследования принимает следователь, прокурором. Необходимые сведения должны быть внесены в ЕРДР при первой же возможности.

Расширяется список преступлений, за которые может быть применено содержание под стражей до 30 дней:

ст. 115 (преднамеренное убийство)

ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение),

ст. 127 (Пытки),

ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека),

ст. 146-1 (Насильственное исчезновение),

ст. 147 (Захват заложников),

ст. 152 (Изнасилование),

ст. 186 (Грабеж),

ст. 187 (Разбой) и другие.

Теперь прокурор сможет продлить сроки досудебного расследования, сроки содержания под стражей с уведомлением о таких решениях соответствующий суд, определенный ГСА Украины. Срок содержания под стражей может быть продлен неоднократно.

Основанием для остановки уголовного производства может быть невозможность обращения с обвинительным актом в суд в связи с военными действиями.