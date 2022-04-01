Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику

Верховная Рада официально признала Россию государством-террористом. Это означает, что вся российская неонацистская символика в Украине будет под запретом.

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, такие изменения регулирует законопроект 7214, принятый 1 апреля в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.

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Соавтор законопроекта, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украине".

Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам,

– подчеркнул он.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, которое осуществляет:

геноцид украинского народа,

физическое уничтожение,

массовые убийства граждан Украины,

совершение международных преступлений против гражданского населения,

использование запрещенных методов войны,

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,

создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

"Запрещается любая пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в частности использование символики вторжения", – добавил Никита Потураев.

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Ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что оккупанты перешли все возможные линии ведения войны. Они начали действовать, как террористы, поэтому заслуживают соответствующего отношения. Ермак призвал партнеров к более жестким действиям в отношении России.

Пора признать вооруженные силы России террористической организацией. Этого, очевидно, не произойдет, пока место в Совбезе ООН незаконно занимает страна, совершившая агрессию против другого государства-основательницы ООН,

– сказал Ермак.

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