Что предусматривает законопроект

За соответствующий закон парламентарии голосовали 24 сентября. Поддержали его 294 народных избранников.

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Речь идет об украинцах, которых в послевоенные годы депортировали из Лемковщины, Надсянья, Южного Подляшья и Холмщины. Территория расположения вывезенных в УССР охватила 17 областей. Больше всего их осело на Тернопольщине и в соседних областях.

По данным Института нацпамяти, несмотря на заявления, что якобы переезд будет осуществляться добровольно, коммунистические режимы СССР и Польской Народной Республики массово использовали репрессивные методы. Выселение превратилось в принудительную депортацию.

Ее проводили силами управленцев и местных польских крестьян, Войска Польского и подразделений НКВД. Организаторы и исполнители использовали различные методы воздействия – от уговоров и психологического давления до привлечения силы.

Украинцы веками подвергались притеснениям и преследованиям от колонизаторов за веру, язык, землю, многочисленным человеческим жертвам, духовным и материальным потерям. Законопроект должен восстановить социальную справедливость путем признания принудительного переселения лиц депортацией,

– говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает возмещение

Законопроектом предлагает предусмотреть компенсацию убытков депортированным лицам – ежегодную разовую материальную помощь. Ее размер не уточняют.

Кроме этого, на депортированных лиц будут распространять льготы, как для участников войны, а на членов семей депортированных лиц – льготы, предусмотренные для членов семей участников войны.