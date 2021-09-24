Що передбачає законопроєкт

За відповідний закон парламентарі голосували 24 вересня. Підтримали його 294 народних обранців.

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Мовиться про українців, яких у повоєнні роки депортували з Лемківщини, Надсяння, Південного Підляшшя та Холмщини. Територія розташування вивезених в УРСР охопила 17 областей. Найбільше їх осіло на Тернопільщині та в сусідніх областях.

За даними Інституту нацпам'яті, попри заяви, що буцімто переїзд здійснюватиметься добровільно, комуністичні режими СРСР та Польської Народної Республіки масово використовували репресивні методи. Виселення перетворилося на примусову депортацію.

Її проводили силами управлінців та місцевих польських селян, Війська Польського та підрозділів НКВД. Організатори та виконавці використовували різні методи впливу – від вмовлянь і психологічного тиску до залучення сили.

Українці віками зазнавали утисків та переслідувань від колонізаторів за віру, мову, землю, численних людських жертв, духовних й матеріальних втрат. Законопроєкт має відновити соціальну справедливість шляхом визнання примусового переселення осіб депортацією,

– мовиться у пояснювальній записці.