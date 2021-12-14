Решение об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, которые воевали за Украину на Донбассе, приняли 14 декабря. За него проголосовали 285 нардепов.
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Детали законопроекта
Согласно принятому законопроекту, иностранцы, которые участвовали в войне на Донбассе на стороне Украины, могут упрощенно получать гражданство. Для этого достаточно подписать декларацию, которая будет удостоверять отказ от иностранного гражданства или подданства и получение украинского.
Засвидетельствовать отказ от иностранного гражданства и принятие украинского можно в виде подписания декларации в случае:
- заключения контракта на прохождение срочной службы в рядах ВСУ;
- наличия значительных заслуг перед Украиной (в частности защита границ на Донбассе) или если принятие лицом гражданства имеет государственный интерес;
- прохождение службы в ВСУ по контракту и получение военной награды;
Также в законопроекте предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства для лиц из тех стран, которые Кабинет Министров признал государством-агрессором. В таком случае граждане этих стран могут стать гражданами Украины, если в государстве-агрессоре их преследуют.
Если один из родителей, усыновителей или попечитель отказался от гражданства иностранной страны по указанным выше причинам, ребенок тоже может получить гражданство Украины.
Поправки в закон о гражданстве Украины
- В Украине уже давно ведут разговоры об узаконивании двойного гражданства. Сейчас закон его не разрешает, но и не запрещает.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на саммит Генассамблеи ООН встретился с украинской диаспорой и пообещал, что в нашей стране будет двойное гражданство.
- Во время обращения к Верховной Раде 1 декабря Владимир Зеленский анонсировал соответствующий законопроект.
- На следующий день текст закона появился на сайте парламента.
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