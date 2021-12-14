Решение об упрощении процедуры получения гражданства для иностранцев, которые воевали за Украину на Донбассе, приняли 14 декабря. За него проголосовали 285 нардепов.

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Детали законопроекта

Согласно принятому законопроекту, иностранцы, которые участвовали в войне на Донбассе на стороне Украины, могут упрощенно получать гражданство. Для этого достаточно подписать декларацию, которая будет удостоверять отказ от иностранного гражданства или подданства и получение украинского.

Засвидетельствовать отказ от иностранного гражданства и принятие украинского можно в виде подписания декларации в случае:

заключения контракта на прохождение срочной службы в рядах ВСУ;

наличия значительных заслуг перед Украиной (в частности защита границ на Донбассе) или если принятие лицом гражданства имеет государственный интерес;

прохождение службы в ВСУ по контракту и получение военной награды;

Также в законопроекте предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства для лиц из тех стран, которые Кабинет Министров признал государством-агрессором. В таком случае граждане этих стран могут стать гражданами Украины, если в государстве-агрессоре их преследуют.

Если один из родителей, усыновителей или попечитель отказался от гражданства иностранной страны по указанным выше причинам, ребенок тоже может получить гражданство Украины.

Поправки в закон о гражданстве Украины

В Украине уже давно ведут разговоры об узаконивании двойного гражданства. Сейчас закон его не разрешает, но и не запрещает.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США на саммит Генассамблеи ООН встретился с украинской диаспорой и пообещал, что в нашей стране будет двойное гражданство.

Во время обращения к Верховной Раде 1 декабря Владимир Зеленский анонсировал соответствующий законопроект.

На следующий день текст закона появился на сайте парламента.

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