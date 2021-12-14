Рішення про спрощення процедури отримання громадянства для іноземців, які воювали за Україну на Донбасі ухвалили 14 грудня. За нього проголосували 285 нардепів.

До теми Множинне громадянство в Україні: з'явився текст законопроєкту Зеленського

Деталі законопроєкту

Згідно з прийнятим законопроєктом, іноземці, які брали участь у війні на Донбасі на стороні України можуть спрощено отримувати громадянство. Для цього достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного громадянства чи підданства й отримання українського.

Засвідчити відмову від іноземного громадянства та прийняття українського можна у вигляді підписання декларації у випадку:

укладення контракту на проходження строкової служби в лавах ЗСУ;

наявності значних заслуг перед Україною (зокрема захист кордонів на Донбасі) або якщо прийняття нею громадянства має державний інтерес;

проходження служби в ЗСУ за контрактом та отримання військової відзнаки;

Також в законопроєкті передбачена спрощена процедура отримання громадянства для тих, кого Кабінет Міністрів визнав державою-агресором. У такому випадку громадяни цих країн можуть стати громадянами України, якщо в державі-агресорі її переслідують.

Якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальник відмовився від громадянства іноземної країни з зазначених вище причин, дитина також може отримати громадянство України.

Поправки до закону про громадянство України

В Україні вже давно ведуть розмови про узаконення подвійного громадянства. Зараз закон його не дозволяє, але й не забороняє.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на саміт Генасамблеї ООН зустрівся з українською діаспорою і пообіцяв, що в нашій країні буде подвійне громадянство.

Під час звернення до Верховної Ради 1 грудня Володимир Зеленський анонсував відповідний законопроєкт.

Наступного дня текст закону з'явився на сайті парламенту.

До теми пропонуємо сюжет про ставлення українців до подвійного громадянства: дивіться відео