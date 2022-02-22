Они будут касаться более 400 депутатов. Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после встречи лидеров фракций с президентом Владимиром Зеленским.

Важно Циническое заявление лидера Кремля, сокрушительная реакция мира и Украины: как Путин "легализовал" боевиков

Голосовать за санкции нардепы собираются утром 23 февраля.

Верховная Рада приняла постановление-ответ Кремлю

Рада 22 февраля одобрила постановление-ответ на "признание" Россией боевиков. Подчеркнули, что Кремль усиливает агрессию и нарушает территориальную целостность нашего государства. Решение Москвы означает выход из минских соглашений и срыв нормандского процесса.

В постановлении определили, что путинские указы не несут никаких юридических последствий. Также парламентарии призвали мир отреагировать серьезными санкциями, которые предусматривают отключение России от системы SWIFT.

Обратите внимание! В Раду внесли законопроект о расторжении дипломатии с Россией. Он предусматривает аннулирование соглашений со страной-агрессором. Если его одобрят, в течение 5 дней власти должны определить страну, посольство которой будет представлять интересы Украины в России. Перед этим МИД направило президенту запрос о расторжении дипломатических отношений с Москвой.

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