Вони стосуватимуться понад 400 депутатів. Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі лідерів фракцій з президентом Володимиром Зеленським.
Важливо Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу та України: як Путін "легалізував" бойовиків
Голосувати за санкції нардепи збираються вранці 23 лютого.
Верховна Рада ухвалила постанову-відповідь Кремлю
Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією бойовиків. Наголосили, що Кремль посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави. Рішення Москви означає її вихід з мінських угод та зрив нормандського процесу.
У постанові визначили, що путінські укази не несуть жодних юридичних наслідків. Також парламентарі закликали світ відреагувати серйозними санкціями, які б передбачали відключення Росії від системи SWIFT.
До теми – Путін оголосив про "визнання" незалежності бойовиків Донбасу: