Вони стосуватимуться понад 400 депутатів. Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі лідерів фракцій з президентом Володимиром Зеленським.

Важливо Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу та України: як Путін "легалізував" бойовиків

Голосувати за санкції нардепи збираються вранці 23 лютого.

Верховна Рада ухвалила постанову-відповідь Кремлю

Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією бойовиків. Наголосили, що Кремль посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави. Рішення Москви означає її вихід з мінських угод та зрив нормандського процесу.

У постанові визначили, що путінські укази не несуть жодних юридичних наслідків. Також парламентарі закликали світ відреагувати серйозними санкціями, які б передбачали відключення Росії від системи SWIFT.

Зверніть увагу! У Раду внесли законопроєкт про розірвання дипломатії з Росією. Він передбачає анулювання угод з країною-агресоркою. Якщо його схвалять, протягом 5 днів влада має визначити країну, посольство якої представлятиме інтереси України в Росії. Перед цим МЗС направило до президента запит про розірвання дипломатичних стосунків з Москвою.

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