Законопроєкт пропонує повністю розірвати дипломатичні відносини з Росією. Крім того, він передбачає анулювання угод з країною-агресоркою.
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Що передбачає законопроєкт
Законопроєкт, ініціатором якого є нардеп Олексій Гончаренко, передбачає повний розрив дипломатичних відносин з Росією. Відповідно, у випадку ухвалення цього законопроєкту, уряд протягом 5 днів повинен визначити країну, посольство якої представлятиме інтереси України в Росії.
Крім того, законопроєкт передбачає припинення або призупинення дії договорів й угод з країною-агресоркою.
Автор пропонує парламенту терміново розглянути цю постанову. Політик наголосив, що визнанням бойовиків очільник Кремля Путін сам розірвав дипломатичні відносини.
Визнання Росією бойовиків: головне
- 21 лютого очільник Кремля Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні папери та договори про "дружбу" з ватажками бойовиків.
- Одразу після цього очільник Кремля віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для нібито "підтримки миру".
- Рішення Путіна підтримав очільник Сирії Башар Асад, хусити в Ємені, невизнані республіки на окупованій території Грузії, Куба, Венесуела та Нікарагуа.
- Однак міжнародна спільнота загалом критично відреагувала на дії Кремля. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та 2 банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють в США та ЄС.
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