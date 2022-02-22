Законопроект предлагает полностью разорвать дипломатические отношения с Россией. Кроме того, он предусматривает аннулирование соглашений со страной-агрессором.

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Что предполагает законопроект

Законопроект, инициатором которого является нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко, предусматривает полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Соответственно, в случае принятия этого законопроекта, правительство в течение 5 дней должно определить страну, посольство которой будет представлять интересы Украины в России.

Кроме того, законопроект предусматривает прекращение или приостановление действия договоров и соглашений со страной-агрессором.

Алексей Гончаренко предлагает парламенту срочно рассмотреть это решение. Политик подчеркнул, что признанием боевиков глава Кремля Путин сам разорвал дипломатические отношения.

Признание Россией боевиков: главное

21 февраля глава Кремля Путин объявил о признании псевдореспублик боевиков на временно оккупированных территориях Украины. После этого он подписал соответствующие бумаги и договоры о "дружбе" с главарями боевиков.

Сразу после этого глава Кремля отдал приказ ввести российские войска на оккупированные территории Донбасса для якобы "поддержания мира".

Решение Путина поддержал глава Сирии Башар Асад, хусиды в Йемене, непризнанные республики на оккупированной территории Грузии, Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Однако международное сообщество в целом критично отреагировало на действия Кремля. Великобритания ввела санкции против нескольких российских бизнесменов и 2 банков, Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Санкции обещают в США и в ЕС.

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