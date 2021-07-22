Верховная Рада просит США и Евросоюз остановить запуск "Северного потока-2"

На сайте украинского парламента опубликовали заявление-обращение к США и ЕС с просьбой посодействовать остановке "Северного потока-2". Нардепы отметили, что весь мир должен продемонстрировать российскому агрессору свое единство в защите ценностей.

Документ приняли 21 июля члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Народные избранники отметили, что Украина ежедневно защищает основополагающие ценности, обороняя не только свой Восток, но и восток Европы.

Актуально Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Это – не экономический, а геополитический проект

Парламентарии отметили: "Северный поток-2" никогда не был экономическим проектом, а исключительно геополитическим.

Очередная попытка России использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Запада, представляет прямую угрозу энергетической безопасности как Украины, так и Европы в целом,

– говорится в заявлении.

Мощности украинской ГТС дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2 – 3 раза. Российский проект создает этому реальные препятствия.

Сбор подписей под заявлением продолжается

Заявление подписали такие нардепы, как Руслан Стефанчук, Александр Мережко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Марина Бардина, Мария Мезенцева, Соломия Бобровская, Ирина Геращенко, Богдан Яременко, Владимир Арьев, Роман Лозинский, Елизавета Ясько, Леся Василенко и другие.

Сбор подписей под заявлением продолжается.

Читайте также Будапештский меморандум № 2 не является привлекательным, – Витренко о соглашении Германии и США

Разумков обратился с открытым письмом к Нэнси Пелоси

Солидарным с нардепами является и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он обратился с открытым письмом к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Председатель парламента выразил обеспокоенность относительно возможного ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

"Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира. Достройка и введение в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и против других европейских государств,

– написал Разумков.

Спикер призвал Конгресс продолжить политику санкций

Спикер призвал американский Конгресс придерживаться политики санкций и при необходимости ввести дополнительные против физических и юридических лиц, привлеченных к сооружению трубопровода. Также Разумков просит конгрессменов воздержаться от утверждения соглашений, которые вредят энергетической безопасности Европы.

Стоит прочитать Для США отношения с Германией важнее, чем остановка "Северного потока-2", – Фурса

США и Германия согласовали позицию по проекту

Отметим, что по состоянию на 21 июля США и Германия достигли общей позиции по "Северному потоку-2". В соглашении говорится, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска газопровода. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что договор о транзите газа через Украину действителен лишь до 2024 года, однако Берлин обязался добиваться его продления на 10 лет.