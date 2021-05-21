За соответствующий проект постановления №5520 на заседании Рады проголосовали 292 нардепа. Они просят активизировать усилия по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Заметьте В Сенате США требуют санкций против "Северного потока-2": появился новый законопроект

Рада просит США ввести санкции против "Северного потока-2"

Верховная Рада призывает США использовать все инструменты законодательства, чтобы остановить строительство газопровода. В частности применить санкции против всех участников российского проекта, в том числе "Nord Stream AG".

Обеспечить направление обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса США должен председатель Рады Дмитрий Разумков.

Почему важно остановить "Северный поток-2"

Газопровод является одним из инструментов в гибридной войне. Он пытается подорвать независимость и геополитические позиции Украины. Также в проекте постановления говорится, что цель российского газопровода:

обойти территорию Украины, создать механизм давления на Украину и страны Центрально-Восточной Европы;

подорвать трансатлантическое единство;

разделить Европу;

усилить зависимость стран ЕС от поставок российского газа.

Последние новости о строительстве "Северного потока-2"