За соответствующий проект постановления №5520 на заседании Рады проголосовали 292 нардепа. Они просят активизировать усилия по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.
Заметьте В Сенате США требуют санкций против "Северного потока-2": появился новый законопроект
Рада просит США ввести санкции против "Северного потока-2"
Верховная Рада призывает США использовать все инструменты законодательства, чтобы остановить строительство газопровода. В частности применить санкции против всех участников российского проекта, в том числе "Nord Stream AG".
Обеспечить направление обращения в Палату представителей и Сенат Конгресса США должен председатель Рады Дмитрий Разумков.
Почему важно остановить "Северный поток-2"
Газопровод является одним из инструментов в гибридной войне. Он пытается подорвать независимость и геополитические позиции Украины. Также в проекте постановления говорится, что цель российского газопровода:
- обойти территорию Украины, создать механизм давления на Украину и страны Центрально-Восточной Европы;
- подорвать трансатлантическое единство;
- разделить Европу;
- усилить зависимость стран ЕС от поставок российского газа.
Последние новости о строительстве "Северного потока-2"
- Известно, что "Северный поток-2" построен на 95%. Если его запустят, то Украина ежегодно будет терять 5 – 6 миллиардов долларов.
- 20 мая в Госдепе США сообщили, что страна пока не будет вводить ограничения против компании-оператора "Северного потока-2" и ее гендиректора Маттиаса Варнига. Однако под санкции попадут суда и юридические лица, которые привлечены к работе над проектом. В Сенате США такое решение назвали ошибочным.
- Владимир Зеленский заверил, если США снимет санкции с "Северного потока-2", то это будет проигрышем Байдена.