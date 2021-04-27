Рада провалила проект постановления о бездействии власти с борьбой против COVID-19
Верховная Рада отклонила проект постановления о неспособности власти бороться с пандемией COVID-19. Она предлагала в частности созвать заседание СНБО, где бы обсудили ситуацию с вакцинацией и распространением инфекции.
Источник:24 канал
Постановление №5299 нардепы рассматривали на внеочередном заседании 27 апреля. Необходимого количества голосов она не набрала.
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Бездействие властей против борьбы с COVID-19
Инициаторами законопроекта стали 15 депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса". За постановление проголосовали лишь 115 нардепов, против – 32, еще 150 нардепов воздержались, а 55 – не голосовали.
Голосование по фракциям / Скриншот
Профильный комитет на предварительном обсуждении проголосовал против принятия этого постановления. Впрочем, на его заседании, как сообщил председатель Михаил Радуцкий, приняли важное решение –заслушать отчет Кабмина. Постановление, которое провалили депутаты, в частности это предусматривало.
Радуцкий рассказал: трудно судить, занималась ли власть бездействием, без ее же отчета и конкретных документов, которые подтверждали определенные действия или их отсутствие.
Затем депутатские фракции и группы будут требовать от правительства отчета о выполнении мер по борьбе с COVID-19, план которых приняли осенью 2020 года.
Кроме того, этим документом нардепы хотели созвать заседание СНБО с участием глав депутатских фракций. Депутаты от "Европейской Солидарности" и "Голоса" хотели в частности обсудить ситуацию в связи с COVID-19 и вакцинацией.
Ситуация с коронавирусом и вакцинацией: последние новости
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- Темпы вакцинации в Украине идут не по плану. За 2 месяца от старта вакцинации две дозы вакцины получили лишь 9 человек.
- По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации прививки получили 539 126 человек.
- Согласно Национальному плану, Украина планирует с мая выйти на 5,65 миллиона прививок от COVID-19 ежемесячно с 2,66 миллиона в апреле.
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