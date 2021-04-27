Верховная Рада отклонила проект постановления о неспособности власти бороться с пандемией COVID-19. Она предлагала в частности созвать заседание СНБО, где бы обсудили ситуацию с вакцинацией и распространением инфекции.

Постановление №5299 нардепы рассматривали на внеочередном заседании 27 апреля. Необходимого количества голосов она не набрала.

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Бездействие властей против борьбы с COVID-19

Инициаторами законопроекта стали 15 депутатов из "Европейской Солидарности" и "Голоса". За постановление проголосовали лишь 115 нардепов, против – 32, еще 150 нардепов воздержались, а 55 – не голосовали.

Голосование по фракциям / Скриншот

Профильный комитет на предварительном обсуждении проголосовал против принятия этого постановления. Впрочем, на его заседании, как сообщил председатель Михаил Радуцкий, приняли важное решение –заслушать отчет Кабмина. Постановление, которое провалили депутаты, в частности это предусматривало.

Радуцкий рассказал: трудно судить, занималась ли власть бездействием, без ее же отчета и конкретных документов, которые подтверждали определенные действия или их отсутствие.

Затем депутатские фракции и группы будут требовать от правительства отчета о выполнении мер по борьбе с COVID-19, план которых приняли осенью 2020 года.

Кроме того, этим документом нардепы хотели созвать заседание СНБО с участием глав депутатских фракций. Депутаты от "Европейской Солидарности" и "Голоса" хотели в частности обсудить ситуацию в связи с COVID-19 и вакцинацией.

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