Верховная Рада проведет внеочередное заседание в четверг, 20 мая. Созывают его по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.

Депутаты планируют проголосовать в первом чтении 10 законов, чтобы выполнить условия для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда. Вероятно, часть из законов рассмотрят и во втором чтении.

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20 мая Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по инициативе президента Зеленского. В тот день парламентарии хотят рассмотреть законопроекты, необходимые для:

Получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза,

И очередного транша от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 17 мая. По его словам, депутаты рассмотрят 10 законов, причем в первом чтении – все, и половину – во втором.

Арахамия заверил: все, что останется, Рада рассмотрит "в первую неделю июня".

Заметим, о том, что Рада будет работать в ускоренном режиме, говорили в "Слуге народа" и раньше. Необходимые для получения Украиной транша МВФ законы, как говорил тот же Арахамия, примут к 1 июня.