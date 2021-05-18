Верховна Рада проведе позачергове засідання у четвер, 20 травня. Скликають його з ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

Депутати планують проголосувати у першому читанні 10 законів, аби виконати умови для отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Ймовірно, частину з законів розглянуть і в другому читанні.

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10 економічних питань: Рада збереться на позачергове засідання

20 травня Верховна Рада збереться на позачергове засідання за ініціативою президента Зеленського. Того дня парламентарі хочуть розглянути законопроєкти, необхідні для:

Отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу,

І чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу 17 травня. За його словами, депутати розглянуть 10 законів, причому у першому читанні – всі, і половину – в другому.

Арахамія запевнив: усе, що залишиться, Рада розгляне "у перший тиждень червня".

Зауважимо, про те, що Рада працюватиме у прискореному режимі, говорили у "Слузі народу" й раніше. Потрібні для отримання Україною траншу МВФ закони, як казав той же Арахамія, ухвалять до 1 червня.

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