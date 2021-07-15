Аваков написал заявление об отставке по собственному желанию. На посту министра чиновник находился 7 лет.

К теме Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев

Вопрос отставки Авакова рассматривают первым на заседании Рады. К слову, комитет Рады рекомендовал парламентариям определяться с этим вопросом самостоятельно.

За назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел тоже будут голосовать 15 июля.

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Отставка Авакова: что надо знать

  • Официальных сообщений о причинах, почему Аваков уходит в отставку, нет. Правда, нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что министр принял такое решение после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
  • Когда Аваков подал заявление, Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
  • Нардеп согласился, хотя сказал, что "делает жертву".

Провали Авакова на посаді
Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала