Аваков написал заявление об отставке по собственному желанию. На посту министра чиновник находился 7 лет.
К теме Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Зеленским, – Гетманцев
Вопрос отставки Авакова рассматривают первым на заседании Рады. К слову, комитет Рады рекомендовал парламентариям определяться с этим вопросом самостоятельно.
За назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел тоже будут голосовать 15 июля.
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Отставка Авакова: что надо знать
- Официальных сообщений о причинах, почему Аваков уходит в отставку, нет. Правда, нардеп Даниил Гетманцев рассказал, что министр принял такое решение после разговора с президентом Владимиром Зеленским.
- Когда Аваков подал заявление, Зеленский предложил возглавить МВД главе комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
- Нардеп согласился, хотя сказал, что "делает жертву".