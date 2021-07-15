Аваков написав заяву про відставку за власним бажанням. На посаді міністра чиновник перебував 7 років.

До теми Аваков вирішив піти у відставку після особистої зустрічі з Зеленським, – Гетманцев

Питання відставки Авакова розглядають першим на засіданні Ради. До слова, комітет Ради рекомендував парламентарям визначатись із цим питанням самостійно.

За призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ теж голосуватимуть 15 липня.

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Відставка Авакова: що треба знати

Офіційних повідомлень про причини, чому Аваков йде у відставку, немає. Щоправда, нардеп Данило Гетманцев розповів, що міністр прийняв таке рішення після розмови із президентом Володимиром Зеленським.

Коли Аваков подав заяву, Зеленський запропонував очолити МВС очільнику комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денису Монастирському.

Нардеп погодився, хоч сказав, що "робить жертву".



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу