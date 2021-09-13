Рада рассмотрит законопроект, который позволит ощутимо снизить стоимость полетов по Украине

Верховная Рада работает над законопроектом об отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению расходов и удешевлению билетов.

В свою очередь это будет способствовать оживлению украинского туризма. В частности, граждане держат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри государства.

Читайте также Авиакомпания airBaltic ввела скидку на билеты с багажом: детали акции

Авиабилеты могут подешеветь

Верховная Рада начала работу над Законом об отмене НДС на внутренний авиатранспорт. Это позволит реализовать поручение Кабмина и, наконец, уменьшит цены на билеты на внутренние авиарейсы,

– сообщил Юрий Голик.

В Закарпатской области решили восстановить внутреннее авиасообщение с 1 июня 2021 года.

Текст публикации Юрия Голика:

Год назад Президент Владимир Зеленский поставил задачу восстановить региональные аэропорты и возобновить их работу.

Это важная задача. Это сшивает страну как и новые дороги. Это повышает мобильность людей. Развивает внутренний туризм. Упрощает и ускоряет передвижение между областями. И банально вырывает некоторые регионы из транспортной изоляции.

Весь год мы выслушивали мнения "экспертов" и политиков, ранее отправленных на свалку истории, о том, что это невозможно, не нужно и, вообще, ничего не выйдет.

Действительно, задача непростая. Регулярных рейсов во многие региональные аэропорты долгое время не было. Большинство из них были в, мягко говоря, нерабочем состоянии.

Прошел год.

Летом запущены регулярные (это ключевое слово особенно для бывшего министра инфраструктуры по имени Владимир) рейсы в Ужгород, Кривой Рог и Черновцы.

При этом, загрузка рейсов Киев – Ужгород и Ужгород – Киев близка к максимальной. А сам аэропорт шаг за шагом приводится в нужное состояние, что позволяет ему работать круглосуточно.

В аэропорту Херсона на следующей неделе стартуют ремонтные работы. К концу этого года они будут закончены.

Проектируется реконструкция терминала в Кривом Роге. В конце года начнутся ремонтные работы на самой ВПП. Полностью этот аэропорт после реконструкции будет готов к концу следующего года. Напомню, что рейсы в / из Киева в Кривой Рог запущены в июне.

В аэропорту ровно пройдены все процедуры. Финансирование работ в нем уже этой осенью. Далее запуск регулярного рейса из Киева.

В аэропорту Винницы все готово к началу ремонтно-строительных работ.

В аэропортах Полтавы, Черновцов и Житомира продолжаются проектные работы. В Житомирской ОГА и мэрии Житомира есть отдельная программа развития этого аэропорта.

И даже в аэропорту Днепра, о котором врали все, начиная от бывшего Министра, бывшего недогубернатора Днепропетровской области, народного депутата и ряда чиновников, завершаются тендерные процедуры и заканчиваются все документальные процессы по земле, о которых все бывшие чиновники, которые любили рассказывать как все хорошо, просто забыли.

Тем временем Роза Ветров – основной региональный авиаперевозчик, получила следующий ATR. А в Верховной Раде начата работа над Законом, который отменяет НДС на внутренних авиаперевозках. Что является реализацией ранее данного поручения кабмину и что, в конечном итоге, еще снизит цены на билеты для перелетов внутри страны.