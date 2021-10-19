Теперь законопроект передадут на подпись спикеру парламента и президенту Украины.

Важно Зеленский говорит, что Венецианская комиссия не будет рассматривать закон об олигархах без его подписи

Это открыло путь к подписанию законопроекта спикером парламента и передаче на подпись президенту Украины.

Голосование за законопроект об олигархах

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство правок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3 – 396, 398, 406 – правки, которые противоречат друг другу.

Интересно! Речь идет о том, какой именно орган должен заниматься ведением реестра олигархов – СНБО или НАПК.

Позже в главном комитете заявили, что спорных правок по законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. Новый спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что если там будут найдены противоречия, "статья 131 Регламента дает возможность законопроект в стенах ВР, согласовать несогласованность, после чего также направить на подпись президента".

Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, разрабатывая закон о деолигархизации, Совет национальной безопасности и обороны определил, что к этой категории можно "уверенно причислить 13 человек".

Полный текст публикации из телеграмма Верховной Рады:

Рассмотрен ряд проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины от 23.09.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Ни одно постановление не было поддержано парламентом.