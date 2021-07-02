В конце концов 2 июля Рада отклонила эти законопроекты. Поэтому документ о работе ВККС сможет подписать спикер Рады Дмитрий Разумков, а впоследствии и президент Владимир Зеленский.

Кстати Надеюсь, без юридических "мин", – Зеленский о законе, который запускает судебную реформу

Возобновление работы ВККС

Законопроект №3711 о формировании ВККС приняли в первом чтении еще 3 марта. В течение более трех месяцев документ готовили ко второму чтению. Перед тем, как принять документ в целом, нардепы рассмотрели примерно 50 правок. Поддержали важный законопроект 293 нардепа.

По одной из правок, которую приняли, решающий голос в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС будут иметь международные эксперты.

На законопроект подали две инициативы с требованием его отменить. Автором одной из них выступила Юлия Тимошенко. Впрочем, "за" проголосовали лишь 35 нардепов.

Важно! Евросоюз и США положительно отреагировали на запуск судебной реформы в Украине. Принятие документа по ВККС назвали решительным шагом к реформе судебной системы.

Что изменит этот законопроект