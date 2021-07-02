Зрештою 2 липня Рада відхилила ці законопроєкти. Відтак документ про роботу ВККС зможе підписати спікер Ради Дмитро Разумков, а згодом і президент Володимир Зеленський.

До речі Сподіваюсь, без юридичних "мін", – Зеленський про закон, що запускає судову реформу

Відновлення роботи ВККС

Законопроєкт №3711 про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня. Протягом понад трьох місяців документ готували до другого читання. Перед тим, як ухвалити документ в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок. Підтримали важливий законопроєкт 293 нардепи.

За однією з правок, яку ухвалили, вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.

На законопроєкт подали дві ініціативи з вимогою його скасувати. Авторкою одного з них виступила Юлія Тимошенко. Втім "за" проголосували лише 35 нардепів.

Важливо! Євросоюз та США позитивно відреагували на запуск судової реформи в Україні. Ухвалення документу щодо ВККС назвали рішучим кроком до реформи судової системи.

Що змінить цей законопроєкт