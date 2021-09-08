За проект проголосовал 301 народный депутат. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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О чем говорится в документе

Согласно документу, при переходе права собственности на недвижимость, будут приобщать к соглашению земельный участок, на котором и расположена недвижимость.

В то же время такое правило не распространяется:

на покупку или продажу помещений в многоквартирных домах;

на земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Отметим! Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине зарегистрировали более чем 6,5 тысячи земельных сделок.

Также закон унифицирует правила для ряда видов пользования землей при переходе права собственности. Кроме этого, документ определяет обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимость, если продают земельный участок.

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Что известно о законопроекте