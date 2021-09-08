Соответствующий указ №459/2021 глава государства подписал 8 сентября. Информацию об этом обнародовали на сайте Офиса Президента.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии ВМС

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года",

– говорится в постановлении Зеленского.

Контролировать выполнение решения СНБО будет его секретарь Алексей Данилов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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