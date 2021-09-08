Відповідний указ №459/2021 глава держави підписав 8 вересня. Інформацію про це оприлюднили на сайті Офісу Президента.
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про розвиток ВМС
Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних сил України до 2031 року",
– йдеться у постанові Зеленського.
Контролюватиме виконання рішення РНБО її секретар Олексій Данілов. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Міноборони передало уряду План оборони України: що відомо
- Міністерство оборони України 7 вересня подало на розгляд Кабінету Міністрів проєкт стратегічного документа "План оборони держави". Його, за рішенням воєнно-політичного керівництва країни, розробляли протягом 2019 – 2021 років.
- План враховує наявні та прогнозовані загрози національній безпеці України. А захист територіальної цілісності та недоторканості там визначені справою усієї держави, органів влади й всього народу.
- Якщо міністри його схвалять, то план скерують до РНБО. Там вирішать, чи рекомендувати президенту підтримати цей документ.