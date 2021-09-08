Відповідний указ №459/2021 глава держави підписав 8 вересня. Інформацію про це оприлюднили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про розвиток ВМС

Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 серпня 2021 року "Щодо розвитку Військово-Морських Сил Збройних сил України до 2031 року",

– йдеться у постанові Зеленського.

Контролюватиме виконання рішення РНБО її секретар Олексій Данілов. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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